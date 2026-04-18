Наставник Наполі прокоментував кризу та публічні заяви керівництва.

Після домашньої поразки Наполі від Лаціо з рахунком 0:2 головний тренер неаполітанців Антоніо Конте дав емоційний та відвертий коментар, визнавши проблеми команди та водночас відповівши на заяви президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса.

Наставник Наполі відзначив, що команда провела невдалий матч і не змогла нав’язати свою гру:

"Це був невдалий матч з нашого боку, ми показали дуже мало якості в півзахисті. Лаціо чекав на нас і грав на контратаках. Ми володіли м’ячем 70%, але не завдали жодного удару в площину воріт. Можливо, я не зумів вчасно відчути, що команда після матчу з Пармою перебуває в гіршому стані, ніж здавалося", — сказав Конте.

Тренер також визнав, що фізична та емоційна втома суттєво вплинула на гру команди:

"Коли цій команді бракує енергії, якість різко падає. Сьогодні ми отримали удар по зубах. Тепер потрібно відпочити і правильно проаналізувати, що сталося. Інакше це буде серйозною проблемою", — додав він.

Окремо Конте прокоментував публічні висловлювання президента клубу щодо його майбутнього, зайнявши стриману, але принципову позицію:

"Де Лаурентіс може говорити все, що хоче, у найкатегоричніших формулюваннях. Я не відповідаю президенту публічно — якщо й говорю, то лише особисто. Громадськість бачить лише те, що подається через ЗМІ", — зазначив тренер.

Він також розкритикував інформаційний тиск і перекручування його слів:

"Я знаю, що моє ім’я використовують для продажу газет і телепрограм. Часто фрази виривають з контексту. Було б краще дочекатися кінця сезону і зберігати тишу", — підсумував Конте.

Наполі програв та відпустив Інтер у відрив на 12 пунктів за 5 турів до кінця чемпіонату. Лаціо завдяки цій звитязі обійшов Сассуоло та посів 9-те місце, маючи у своєму активі 47 очок.