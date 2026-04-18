Англія

Український півзахисник провів весь матч на полі.

Брентфорд із Ярмолюком у складі зіграв унічию з Фулгемом (0:0)

Сьогодні, 18 квітня, розпочався 33-й тур АПЛ. Брентфорд удома приймав лондонський «Фулгем». Гра проходила за рівної боротьби, обидва колективи мали нагоди забити.

Однак на останній хвилині основного часу бджоли не реалізували стовідсотковий момент. Уаттара впритул розстрілював воротаря після прострілу з флангу від Льюїса-Поттера, але Лено продемонстрував дивовижну реакцію та врятував свою команду.

У підсумку — нульова нічия, яка залишає клуби на тих самих позиціях. Брентфорд посідає 7-му сходинку, маючи у своєму активі 48 очок. Фулгем — 12-й із 45 пунктами.

Брентфорд — Фулгем 0:0

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер — Ярмолюк, Єнсен — Уаттара, Дамсгор, Шаде — Тьяго

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Сессеньйон (Робінсон, 82) — Лукич, Керні (Бобб, 82) — Вілсон, Сміт-Роу (Кінг, 67), Івобі (Чуквуезе, 43) — Муніз (Хіменес, 67)

Попередження: Лукич