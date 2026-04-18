Форвард отримав серйозну травму стегна та може пропустити ключові матчі сезону.
Серж Гнабрі, getty images
18 квітня 2026, 23:30
Німецький вінгер пропустить важливий відрізок сезону та може не встигнути відновитися до чемпіонату світу
Нападник Баварії Серж Гнабрі отримав серйозну травму — розрив привідного м’яза правого стегна, через що вибув на тривалий термін.
У поточному сезоні 29-річний форвард провів 37 матчів за мюнхенський клуб у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач. У лютому Баварія продовжила контракт із гравцем до літа 2028 року.
Травма може суттєво вплинути й на його участь у майбутньому чемпіонаті світу. Гнабрі був основним гравцем збірної Німеччини у кваліфікації, де зіграв у всіх шести матчах, забив три голи та віддав один асист.
Для Баварії це серйозна втрата напередодні вирішального відрізка сезону. Команда Венсана Компані впевнено лідирує в Бундеслізі, випереджаючи Боруссію Дортмунд на 12 очок, і може оформити чемпіонський титул уже в наступному матчі проти Штутгарта 19 квітня.