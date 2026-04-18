Німеччина

Форвард отримав серйозну травму стегна та може пропустити ключові матчі сезону.

Німецький вінгер пропустить важливий відрізок сезону та може не встигнути відновитися до чемпіонату світу

Нападник Баварії Серж Гнабрі отримав серйозну травму — розрив привідного м’яза правого стегна, через що вибув на тривалий термін.

У поточному сезоні 29-річний форвард провів 37 матчів за мюнхенський клуб у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач. У лютому Баварія продовжила контракт із гравцем до літа 2028 року.

Травма може суттєво вплинути й на його участь у майбутньому чемпіонаті світу. Гнабрі був основним гравцем збірної Німеччини у кваліфікації, де зіграв у всіх шести матчах, забив три голи та віддав один асист.

Для Баварії це серйозна втрата напередодні вирішального відрізка сезону. Команда Венсана Компані впевнено лідирує в Бундеслізі, випереджаючи Боруссію Дортмунд на 12 очок, і може оформити чемпіонський титул уже в наступному матчі проти Штутгарта 19 квітня.