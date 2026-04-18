Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік прокоментував майбутній матч АПЛ проти Челсі.

"Це важлива гра. Знаєте, ми маємо хороше становище в лізі, і хочемо продовжувати покращувати його. Стемфорд Брідж – складне місце, завжди ним було. У нас завжди були важкі ігри там. Здебільшого це були хороші матчі з точки зору того, що вони приносять – відчуття справжнього футболу, тому ми будемо до цього готові.

Ми добре підготувалися і, як я вже казав, черпаємо впевненість з того, що зробили. Так, ми не здобули бажаного результату проти Лідса, але, безумовно, те, як гравці завершили гру і характер, який показали, ми повинні перенести усе в цей поєдинок з додатковим гравцем і максимально використати це.

Дискваліфікація Гаррі Магваєра? Чесно кажучи, ми не маємо багато того, на що реагувати. Звичайно, ми надзвичайно розчаровані. Думаю, є чимало причин для засмучення через такі ситуації за останні три тижні, але, очевидно, тепер нам потрібно рухатися далі.

Заміни у грі з Лідсом? Завжди є люди, що думають інакше. Багато чого залежить від замін. Я думаю, що ми справді добре вплинули на гру з лави запасних. По-різному: гравці виходили на заміну, забивали голи. Звичайно, ми аналізуємо, що беремо з кожної гри, але з точки зору кількості замін і того, коли вони відбувалися, і порівняння з іншими командами, це насправді не має значення. Це результати, і загалом у нас вони хороші", — наводить слова Карріка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Челсі – МЮ відбудеться сьогодні, 18 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше повідомлялося, що Каррік втратив усіх основних центрбеків перед матчем із Челсі.