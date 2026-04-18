Тимчасовий наставник манкуніанців не виключає повернення нападника після оренди в Барселоні, проте рішення залежатиме від багатьох факторів.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік заявив, що клуб ще не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього 28-річного нападника Маркуса Рашфорда на наступний сезон.

Наразі гравець, який втратив місце в основі на Олд Траффорд, проводить сезон на правах оренди в іспанській Барселоні. До 15 червня каталонський клуб має вирішити, чи активувати опцію викупу гравця за 30 мільйонів євро. Керівництво Манчестер Юнайтед, зі свого боку, відмовляється переглядати фінансові умови цієї угоди.

Сам Рашфорд, який має високі шанси поїхати на чемпіонат світу цього літа під керівництвом Томаса Тухеля, не виключає повернення до рідного клубу. У нього залишається ще два роки за поточним контрактом, який до того ж передбачає підвищення зарплати на 25%, якщо Юнайтед кваліфікується до Ліги чемпіонів.

"Потрібно прийняти рішення щодо певних речей, і, очевидно, Маркус перебуває саме в такій ситуації, але на даний момент нічого не вирішено. Це має статися в певний момент, проте зараз мені нічого додати", — зазначив Майкл Каррік.

Ситуація навколо Рашфорда контрастує з баченням колишнього тренера Рубена Аморіма, який залишив клуб у січні. Аморім вважав, що нападник шукає нових викликів, що призвело до його оренди в Астон Віллу ще у 2025 році.

Проте Каррік добре знає Маркуса: вони були товаришами по команді, він тренував його та вже виконував обов'язки головного тренера у 2021 році. До того ж Решфорд є 15-м найкращим бомбардиром в історії клубу.

Фінансове питання також відіграє вагому роль. Міноритарний власник МЮ сер Джим Реткліфф прагне скоротити зарплатну відомість клубу. Оскільки влітку команду покине Каземіро, саме Решфорд стане найбільш високооплачуваним гравцем Юнайтед.

"Хто б тут не був, я хочу працювати з ним і допомагати вдосконалюватися. На даний момент у нас є поточний склад. Очевидно, що є гравці в оренді, і що з ними станеться пізніше — те й станеться. Але як тренер і лідер я прагну отримати максимум від кожного", — підкреслив фахівець.

Каррік, якого призначили тимчасовим тренером у січні, є головним претендентом на повноцінний контракт влітку. Але зараз його головний фокус — виїзний матч Прем'єр-ліги проти Челсі, який очолює Ліам Росеньйор.

Перемога на Стемфорд Брідж дозволить манкуніанцям відірватися від лондонців на 10 очок. Втім, завдання ускладнюється серйозними проблемами в обороні.