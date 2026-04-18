Італійський фахівець шукає способи підняти бойовий дух команди перед важливим матчем проти свого колишнього клубу Брайтона.

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі запропонував гравцям унікальний стимул напередодні поєдинку з Брайтоном. Італієць пообіцяв щотижня оплачувати командні вечері зі своєї кишені, якщо шпори почнуть перемагати та зможуть вибратися із зони вильоту Англійської Прем'єр-ліги.

Після прикрої поразки від Сандерленда з рахунком 1:0 у дебютному матчі Де Дзербі, лондонський клуб опустився в трійку аутсайдерів чемпіонату вперше за останні 17 років. Аби згуртувати колектив у цей непростий час, новий наставник нещодавно організував для команди розкішну вечерю в елітному ресторані Bacchanalia в лондонському районі Мейфер.

За словами тренера, такі заходи мають допомогти команді повернути впевненість у своїх силах.

"Я не знаю, чи виграємо ми матч заради вечері. Але я знаю, що ми дуже добре поїли. Їжа була дивовижною, і якщо ми будемо перемагати, я готовий щотижня оплачувати одну таку вечерю. Я налаштований позитивно, готовий боротися і вірю, що ми збережемо прописку в Прем'єр-лізі. Головне завдання зараз – виграти одну гру, щоб знову відчути, як це приємно і що це може нам дати. Я не сумніваюся в якості наших гравців", – зізнався Де Дзербі.

Позитивний настрій щодо згуртування команди дещо затьмарила новина про травму капітана Крістіана Ромеро. Аргентинський захисник отримав ушкодження коліна, і Де Дзербі підтвердив, що ключовий гравець оборони більше не зіграє в поточному сезоні. Також команді не допоможе голкіпер Гільєрмо Вікаріо.

Водночас у команди є хороші новини щодо півзахисту: Родріго Бентанкур повертається до складу після тримісячної відсутності через травму підколінного сухожилля, що стане серйозним підсиленням досвідом і якістю.

Також на 100% готовий грати Ів Біссума. Де Дзербі підкреслив, що довіряє іншим гравцям захисту, зокрема Раду Дрегушіну, і вірить у здатність команди здобути результат попри втрати.

Наступний домашній матч проти Брайтона стане критично важливим для Тоттенгема, який досі шукає свою першу перемогу в лізі цього року. До кінця сезону залишається лише вісім турів, і Де Дзербі робить головну ставку на психологію та єдність колективу, щоб здобути очки, необхідні для виживання в Прем'єр-лізі.