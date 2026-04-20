Англія

Керманич бірмінгемців прокоментував вольову вікторію над Сандерлендом у 33-му турі АПЛ, яка дозволила команді закріпитися у топ-4.

У домашньому матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги бірмінгемська Астон Вілла здобула перемогу над Сандерлендом із рахунком 4:3. Своїми враженнями від минулої зустрічі поділився керманич господарів Унаї Емері.

"Команда страждала на полі. Ми провели дуже важкий поєдинок, але показали хороший футбол. Кінцівка вийшла просто божевільною. Нашою метою була перемога. На останній хвилині ми пішли в атаку і забили вирішальний м'яч.

У цьому матчі я виплеснув дуже багато емоцій", — передає слова іспанського фахівця клубна пресслужба.

Підопічні Емері набрали 58 балів і наразі розташовуються на четвертому місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Ця перемога стала надважливою для "левів" у сезоні-2025/26 у контексті боротьби за путівку до Ліги чемпіонів.