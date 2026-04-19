Англія

Завершились матчі 33 туру чемпіонату Англії.

Астон Вілла зробила ще один впевнений крок назустріч кваліфікації до Ліги чемпіонів, здобувши неймовірно драматичну перемогу над Сандерлендом з рахунком 4:3.

Героєм зустрічі став Теммі Абрахам, який вийшов на заміну та забив вирішальний м'яч на 93-й хвилині, врятувавши господарів після того, як вони шокуюче втратили перевагу в два голи наприкінці основного часу

.Головною зіркою більшої частини матчу був Оллі Воткінс. Нападник відкрив рахунок вже на другій хвилині, замкнувши головою подачу Джона Макгінна на дальній стійці. Хоча юний талант Сандерленда Кріс Рігг швидко зрівняв рахунок ударом у дальній кут, Воткінс знову вивів Віллу вперед на 36-й хвилині, ще раз відзначившись головою після скидки від Яна Маатсена.

Одразу після перерви Воткінс додав до свого активу ще й результативну передачу, вивівши на ударну позицію Моргана Роджерса, який впевнено переграв голкіпера Робіна Рофса — 3:1. Здавалося, бірмінгемці спокійно доведуть матч до логічного завершення, проте фінальні хвилини перетворилися на справжній кошмар для захисту господарів.

Джейдон Санчо двічі виступив у ролі асистента: спочатку на 86-й хвилині він знайшов передачею Трея Х'юма, який забив з гострого кута, а невдовзі віддав м'яч на хід Вілсону Ісідору — останній низьким ударом відновив паритет.

Гості могли навіть вирвати сенсаційну перемогу за кілька секунд до розв'язки, але Еміліано Мартінес врятував Віллу після виходу Хабіба Діарра сам на сам (якби Діарра віддав пас на вільного Хемсдайна Талбі, гол був би неминучим).

Кульмінація настала в компенсований час. Ще один гравець, який вийшов на заміну, Лукас Дінь, виконав низький простріл, який вдало перехопив Теммі Абрахам — м'яч від його гомілки залетів у сітку. Для Абрахама це лише третій гол після січневого повернення з Бешикташа, але за рівнем драматизму він не поступається його пізньому рятівному м'ячу у ворота Лідса в лютому.

Завдяки цьому результату Астон Вілла закріпилася на четвертій сходинці АПЛ. Відрив від Челсі, що йде шостим, зріс до 10 очок, тоді як розіграти залишається лише 15. Бірмінгемцям потрібно набрати всього шість балів у залишкових матчах проти Фулгема, Тоттенгема, Бернлі, Ліверпуля та Манчестер Сіті, щоб гарантувати собі путівку до головного клубного турніру Європи.

Окремої уваги заслуговує форма 30-річного Оллі Воткінса. Його два голи та асист не лише принесли результат клубу, а й стали вагомим аргументом для наставника збірної Англії Томаса Тухеля напередодні чемпіонату світу. Загалом у сезоні Воткінс забив 16 голів, п'ять з яких припали на останні чотири матчі — ідеальна реакція гравця на невиклик до табору національної команди у березні.

Астон Вілла — Сандерленд 4:3

Голи: Воткінс, 2, 37, Роджерс, 47, Абрагам, 90+3 - Рігг, 9, Г'юм, 86, Іcідор, 87

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Матсен (Дінь, 70) — Онана, Тілеманс — Роджерс, Барклі (Буендія, 70), Макгінн (Санчо, 79) — Воткінс (Абрагам, 80)

Сандерленд: Руфс — Мукіеле, О'Нієн, Альдерете (Г'юм, 63), Мандава (Баллард, 63) — Садікі, Джака — Рігг (Тальбі, 63), Діарра, Ле Фе — Броббі (Іcідор, 84)

Попередження: Онана — Садікі, Мукіеле, Баллард

У надважливому поєдинку за право залишитися в Англійській Прем'єр-лізі Ноттінгем Форест здобув яскраву вольову перемогу над Бернлі. Головним героєм зустрічі став гравець збірної Англії Морган Гіббс-Вайт, чий хет-трик у другому таймі допоміг лісникам відірватися на п'ять очок від небезпечної зони. Для Форест ця домашня перемога в чемпіонаті стала першою з грудня.

Початок матчу видався для господарів вкрай невдалим. Окрім блідої гри у першій половині зустрічі, команда Вітора Перейри втратила через травму захисника Мурільйо. Ситуація ускладнилася у компенсований до першого тайму час, коли Зіан Флеммінг точним ударом замкнув низький навіс Квіліндші Хартмана, вивівши Бернлі вперед.

Однак після перерви Ноттінгем Форест повністю перевернув хід гри. Два швидкі голи Гіббса-Вайта протягом семи хвилин дозволили господарям відігратися та перехопити ініціативу. На цьому 26-річний півзахисник не зупинився: за 13 хвилин до фінального свистка він оформив свій перший у кар'єрі хет-трик, влучно пробивши головою після навісу Раяна Єйтса.

Крапку в матчі поставив Ігор Жезус, який вийшов на заміну. У компенсований час він реалізував свій момент, прорвавшись до воріт та спрямувавши м'яч точнісінько в кут — 4:1.

Завдяки цьому успіху Ноттінгем Форест продовжив свою безпрограшну серію у всіх турнірах до семи матчів, що є їхнім найкращим показником у поточному сезоні. Натомість турнірне становище Бернлі стало критичним. Передостання команда чемпіонату відстає від рятівної зони на 12 очок за п'ять турів до фінішу.

Команда може офіційно оформити виліт вже наступного тижня, якщо Вест Гем у понеділок обіграє Крістал Пелас, а сам Бернлі не зможе перемогти Манчестер Сіті в середу. Тріумф Форест також суттєво посилив побоювання щодо вильоту лондонського Тоттенгема. Після драматичної суботньої нічиєї з Брайтоном (2:2) шпори посідають 18-ту сходинку, відстаючи на одне очко від Вест Гема, який до того ж має гру в запасі.

Ноттінгем Форест — Бернлі 4:1

Голи: Гіббс-Вайт, 63, 69, 77, Жезус, 90+8 - Флеммінг, 45+2

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо (Кунья, 42), Вільямс — Сангаре, Андерсон — Гатчінсон (Домінгес, 88), Гіббс-Вайт (Морато, 88), Баква (Жезус, 46) — Вуд (Єйтс, 76)

Бернлі: Дубравка — Вокер, Екдаль, Естев, Гартман — Ворд-Праус, Флорентіну (Лоран, 84) — Едвардс (Фостер, 64), Угочукву (Брун Ларсен, 76), Ентоні (Чауна, 83) — Флеммінг (Броя, 84)

Попередження: Флорентіну, Вокер