"Сині" готові розлучитися з аргентинським вінгером уже в найближче трансферне вікно, оскільки гравець не зміг адаптуватися у складі команди.

Наприкінці минулого літа Челсі придбав у Манчестер Юнайтед атакувального півзахисника Алехандро Гарначо, проте цей союз виявився невдалим. У лондонському клубі панує відчуття, що у гравця не склалося на Стемфорд Брідж, а його справи йдуть кепсько.

Як повідомляє журналіст Алекс Крук, "пенсіонери" відкриті до продажу Гарначо в найближче трансферне вікно. Попри те, що контракт футболіста з "синіми" розрахований до середини 2032 року, керівництво готове розглянути пропозиції, щоб розвантажити склад та отримати кошти на нові підсилення.

У сезоні-2025/26 Челсі під керівництвом Ліама Росеньйора наразі посідає шосту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Команда відстає від зони Ліги чемпіонів на сім очок, а нещодавня домашня поразка від Манчестер Юнайтед (0:1) лише підкреслила ігрові проблеми колективу.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 21-річного Алехандро Гарначо у 40 мільйонів євро.

