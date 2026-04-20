Угорський хавбек "червоних" висловився про своє майбутнє у мерсисайдському клубі.

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї прокоментував своє майбутнє, заявивши, що прогресу в переговорах із "червоними" щодо нового контракту поки немає.

"Жодного реального прогресу немає, тому я не можу сказати нічого нового про свій контракт. У нас ще багато матчів попереду, і я зосереджений саме на цьому. Як ви знаєте, мій контракт чинний до 2028 року, тож я готовий виходити на поле щодня, щотижня – а далі побачимо.

Звісно, я бачу себе тут у довгостроковій перспективі, але це вже не зовсім у моїх руках. Мені подобається бути тут. Я люблю вболівальників. Моя сім’я щаслива. Я абсолютно спокійний.

У нас залишилося п’ять матчів. Потім я відпочину – великий відпочинок після матчів збірної. А далі побачимо", — наводить слова Собослаї ESPN.

Собослаї виступає за Ліверпуль із літа 2023 року. Цього сезону він провів 48 матчів, у яких забив 12 голів та віддав дев'ять асистів. Його контракт розрахований до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль встановив унікальний рекорд в АПЛ.