Французький захисник підтвердив, що переговори про продовження контракту перебувають на фінальній стадії, а сам гравець пов'язує своє подальше майбутнє виключно з Енфілдом.

Захисник Ліверпуля Ібраїма Конате прокоментував ситуацію щодо свого майбутнього в мерсисайдському клубі. Чинна угода француза з "червоними" розрахована до кінця червня цього року.

"Багато чого вже було сказано, але ми довгий час ведемо переговори з клубом і близькі до згоди. Думаю, усі хочуть, щоб це сталося якомога швидше. Ми на правильному шляху. Звичайно, є велика ймовірність, що я залишуся тут наступного сезону. Це те, чого я завжди хотів", — цитує Конате BBC.

Ібраїма Конате завершує свій п'ятий сезон у складі Ліверпуля. Наразі команда Арне Слота посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, ведучи запеклу боротьбу за повернення до зони Ліги чемпіонів.

Вже у суботу, 25 квітня, о 17:00 мерсисайдці прийматимуть Крістал Пелес.