Англія

Здобувши вольову перемогу над Евертоном у мерсисайдському дербі, "червоні" стали першою командою в історії турніру, яка перемагала на 60 різних стадіонах.

У поєдинку 33-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль на виїзді здобув перемогу над Евертоном із рахунком 2:1. У цій зустрічі мерсисайдський гранд установив унікальне досягнення.

Як інформує Squawka, Ліверпуль став першою командою в історії Прем'єр-ліги, яка святкувала перемогу на 60 різних футбольних аренах у межах турніру. "Червоні" обіграли "ірисок" у першому дербі на новому стадіоні Гілл Дікінсон.

Після гостьового успіху підопічні Арне Слота набрали 55 балів і наразі розташовуються на п'ятій позиції в турнірній таблиці АПЛ. Ліверпуль продовжує гонитву за топ-4, відстаючи від Астон Вілли на три очки.

Наступний виклик для мерсисайдців — домашня гра проти Крістал Пелес, де вони спробують розвинути свій успіх.