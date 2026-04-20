Капітан мерсисайдців віддав належне єгипетському форварду, який залишить Енфілд наприкінці сезону-2025/26 після дев'яти років виступів за клуб.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився про рішення Мохамеда Салаха покинути команду після завершення поточної ігрової кампанії. Офіційне підтвердження про розставання з легендою клубу з'явилося ще наприкінці березня, що ознаменувало завершення цілої епохи для "червоних".

"Салах важливий для команди як на футбольному полі, так і за його межами. Іноді гравців починають цінувати лише після того, як вони йдуть. Це чудовий одноклубник, з яким ми пережили і злети, і падіння.

Його допомога знадобиться нам у матчах Прем'єр-ліги, що залишилися", — передає слова нідерландського захисника Sky Sports.

Мохамед Салах виступає за Ліверпуль із літа 2017 року. За цей час він став третім бомбардиром у історії клубу, забивши 255 голів, та допоміг команді виграти два титули АПЛ (у 2020 та 2025 роках) і Лігу чемпіонів. Попри те, що контракт 33-річного єгиптянина був розрахований до 2027 року, сторони досягли згоди про дострокове припинення співпраці цього літа.