Нападник Джошуа Зіркзе може повернутися до італійської Серії А, оскільки туринський клуб активізував інтерес до нідерландця на тлі його труднощів в Англії.

Нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе може перебратися до Ювентуса. 24-річний футболіст так і не зміг повноцінно адаптуватися в Англії, тому розглядає можливість змінити клуб прийдешнім літом.

За даними Calciomercato, туринський клуб відновив інтерес до нідерландця і готовий зробити офіційну пропозицію після завершення поточного сезону. Керівництво "старої синьйори" оцінює форварда приблизно у 30 млн євро. Туринці впевнені, що знайоме середовище допоможе гравцеві повернути колишню форму.

У сезоні-2025/26 Джошуа Зіркзе провів 22 матчі за "червоних дияволів", записавши на свій рахунок два забиті м'ячі та одну результативну передачу. Показники гравця виявилися значно нижчими за очікування тренерського штабу манкуніанців.

Нагадаємо, до переїзду в Манчестер нападник успішно виступав у Серії А за Болонью, де був одним із лідерів атаки. Очікується, що Ювентус розпочне активну фазу перемовин одразу після відкриття трансферного вікна, сподіваючись підсилити передню лінію за помірну ціну.

