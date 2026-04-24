Англія

Захисника Манчестер Сіті запропонували туринському клубу.

Центральний захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз може змінити клуб уже в найближче трансферне вікно.

За інформацією джерел, представники футболіста запропонували його послуги Ювентусу. Туринський клуб наразі розглядає можливість підписання 31-річного англійця, який незабаром може отримати статус вільного агента. Водночас інтерес до нього проявляють і два клуби англійської Прем’єр-ліги.

Стоунз виступає за Манчестер Сіті з 2016 року, коли перейшов з Евертона за 55,6 мільйона євро. За цей час він провів 292 матчі, забив 19 голів і віддав 9 результативних передач.

Як повідомлялося раніше, разом зі Стоунзом табір "містян" також залишить Бернарду Сілва — обидва футболісти змінять клубну прописку в червні.