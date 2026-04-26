Наставник "сорок" поділився своїми думками після гри з Арсеналом.
Едді Гау, Getty Images
26 квітня 2026, 14:44
Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Арсеналу (0:1).
"Ми опинилися в ситуації, в якій програємо матчі, навіть коли виглядаємо сильнішими. Нам потрібно бути стійкими і знайти вихід із цього положення.
Вважаю, що ми могли не допустити пропущенного голу. Ми трохи помилилися з розстановкою, проте той удар був неймовірний. Кутові, розіграні коротко, це не те, чого ми очікували і до чого готувалися.
Наскільки близький Ньюкасл до змін турнірної ситуації? Ближче, ніж будь-коли, тому що сьогоднішній день — це великий крок уперед. Нам потрібно переконатися в тому, що наші гравці перебували у стані підвищеної готовності та показали гарну гру не лише тому, що це виїзна зустріч із Арсеналом.
Ми повинні бути готовими до кожного матчу. Необхідно бачити як позитивні моменти у самій грі, так і результати, розуміючи, що в результаті саме вони все визначать", — наводить слова Гау Sky Sports.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Ньюкасл.