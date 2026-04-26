Наставник "сорок" поділився своїми думками після гри з Арсеналом.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Арсеналу (0:1).

"Ми опинилися в ситуації, в якій програємо матчі, навіть коли виглядаємо сильнішими. Нам потрібно бути стійкими і знайти вихід із цього положення.

Вважаю, що ми могли не допустити пропущенного голу. Ми трохи помилилися з розстановкою, проте той удар був неймовірний. Кутові, розіграні коротко, це не те, чого ми очікували і до чого готувалися.

Наскільки близький Ньюкасл до змін турнірної ситуації? Ближче, ніж будь-коли, тому що сьогоднішній день — це великий крок уперед. Нам потрібно переконатися в тому, що наші гравці перебували у стані підвищеної готовності та показали гарну гру не лише тому, що це виїзна зустріч із Арсеналом.

Ми повинні бути готовими до кожного матчу. Необхідно бачити як позитивні моменти у самій грі, так і результати, розуміючи, що в результаті саме вони все визначать", — наводить слова Гау Sky Sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Ньюкасл.