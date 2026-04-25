Англія

Гаверц може пропустити Чемпіонат Світу.

Форвард Арсенала Кай Гаверц не зміг дограти матч Прем’єр-ліги проти Ньюкасла через травму, що може серйозно вплинути на його участь у майбутньому Чемпіонаті Світу.

Німецький нападник розпочав гру активно та вже на старті відзначився результативною передачею на Еберечі Езе, який відкрив рахунок. Проте приблизно через двадцять хвилин після цього Гаверц опинився на газоні з явними ознаками болю. Повтори не дали чіткого розуміння причини ушкодження.

Після кількох хвилин допомоги від медичного штабу футболіст залишив поле, помітно кульгаючи. За словами експерта Томаса Гітцльшпергера, мова може йти про травму паху. На 34-й хвилині Гаверца замінив Віктор Дьокереш. Остаточний діагноз стане відомим лише після додаткових обстежень.

Реакція гравця свідчила про серйозність ситуації, що ставить під сумнів його участь у світовій першості. 26-річний футболіст лише нещодавно повернувся до гри після тривалої паузи, яка тривала майже рік.

Втрата Гаверца може стати відчутним ударом для збірної Німеччини, адже головний тренер Юліан Нагельсманн уже не зможе розраховувати на Сержа Гнабрі, який пропустить турнір через травму привідного м’яза. Гаверц розглядався як один із ключових гравців і навіть потенційний основний центрфорвард команди.

Проблеми гравця викликають занепокоєння і в Арсеналі. Команда веде боротьбу за чемпіонство в АПЛ із Манчестер Сіті та готується до першого півфінального матчу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Мадрид. До старту Чемпіонату Світу залишилося менше семи тижнів, і стан здоров’я Гаверца може стати вирішальним фактором як для клубу, так і для національної команди.