Англія

Манчестер Юнайтед у матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі переміг Брентфорд (2:1).

Команда Майкла Карріка відкрила рахунок у матчі на 11 хвилині, коли Каземіро точно пробив головою після розіграшу кутового.

Потім наприкінці першого тайму Беньямін Шешко подвоїв перевагу "червоних дияволів", а "бджоли" відповіли наприкінці другого тайму, коли на 88 хвилині голом відзначився Матіас Єнсен.

Після 34 турів МЮ набрав 61 очко і посідає третє місце в АПЛ, випереджаючи Ліверпуль та Астон Віллу на три бали. У Брентфорда 48 очок та дев'яте місце.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Брентфорд у рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Голи: Каземіро, 11, Шешко, 43 - Єнсен, 88.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало, Магвайр, Гевен, Шоу (Йоро, 73) — Каземіро, Мейну — Діалло (Мазрауї, 46), Фернандеш, Мбемо (Маунт, 74) — Шешко (Зіркзе, 88).

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер — Ярмолюк, Єнсен — Уаттара, Дамсгор, Шаде (Нельсон, 73) — Тьяго.

Попередження: Шоу, Зіркзе — ден Берг, Уаттара, Тьяго, Коллінз.