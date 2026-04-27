Англія

Каземіро та Шешко забезпечили перевагу ще до перерви, але кінцівка змусила понервувати.

У рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі обіграв Брентфорд із рахунком 2:1.

Господарі активно розпочали зустріч і відкрили рахунок вже на 11-й хвилині. Після подачі з кутового Гаррі Магвайр виграв верхову боротьбу, а Каземіро головою переправив м’яч у сітку. Брентфорд відповів серією небезпечних моментів, однак голкіпер Манчестер Юнайтед Ламменс неодноразово рятував свою команду.

Під кінець першого тайму манкуніанці подвоїли перевагу. Бруну Фернандеш розігнав контратаку та віддав точну передачу на Беньяміна Шешко, який холоднокровно реалізував свій шанс — 2:0.

У другій половині гри Брентфорд додав у тиску і змусив суперника більше оборонятися. Гості створили кілька гольових нагод, зокрема влучили у стійку, але скоротити відставання змогли лише наприкінці матчу. На 88-й хвилині Матіас Єнсен красивим ударом з-за меж штрафного майданчика встановив остаточний рахунок, який виявився на користь "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 2:1

Голи: Каземіро, 11, Шешко, 43 - Єнсен, 88

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало, Магвайр, Гевен, Шоу (Йоро, 73) — Каземіро, Мейну — Діалло (Мазрауї, 46), Фернандеш, Мбемо (Маунт, 74) — Шешко (Зіркзе, 88)

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер — Ярмолюк, Єнсен — Уаттара, Дамсгор, Шаде (Нельсон, 73) — Тьяго

Попередження: Шоу, Зіркзе — ден Берг, Уаттара, Тьяго, Коллінз