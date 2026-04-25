Клуб розгляне пропозиції від клубів вже влітку.

Манчестер Юнайтед продовжує роботу на трансферному ринку та уважно стежить за нападником Мілана Рафаелем Леау. За інформацією Tuttosport, скаути англійського клубу відвідають матч між Міланом і Ювентусом на Сан-Сіро, щоб оцінити гру португальця наживо.

Леау входить до переліку потенційних підсилень "червоних дияволів" на наступний сезон. Повідомляється, що попередні контакти між представниками клубу та оточенням гравця вже мали місце, однак наразі переговори не перейшли у фінальну стадію.

Конкуренцію Манчестер Юнайтед може скласти Барселона, яка також цікавиться вінгером і вже налагодила перші контакти з його агентами. Водночас жодна зі сторін поки що не просунулась у переговорах достатньо далеко.

Поточний сезон для Леау складається нерівномірно. У деяких матчах він діяв не на своїй звичній позиції лівого вінгера, а ближче до центру атаки у схемі 3-5-2. Попри це, на його рахунку 10 голів і 3 результативні передачі у 27 поєдинках у всіх турнірах.

За даними італійських ЗМІ, Мілан готовий розглянути варіанти продажу гравця влітку. Орієнтовна сума, яка може задовольнити клуб, становить близько 50 мільйонів євро.