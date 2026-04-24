Англія

Відомий інсайдер підтвердив інтерес англійського клубу до зіркового француза, проте назвав такий трансфер практично нездійсненним у поточних умовах.

Трансферний експерт Фабріціо Романо прокоментував інформацію про інтерес Манчестер Юнайтед до півзахисника мадридського Реалу Орельєна Чуамені. Він підтвердив зацікавленість "червоних дияволів" у підписанні гравця, але наголосив на серйозних перешкодах.

"Манчестер Юнайтед подобається Чуамені, але кому він не подобається? Він цікавий кільком клубам, проте Реал не розглядає можливість його продажу, і сам Орельєн щасливий у Мадриді", — сказав Романо.

У сезоні-2025/26 26-річний француз залишається ключовою фігурою в центрі поля "вершкових", забезпечуючи баланс між обороною та атакою. Керівництво мадридського гранда розраховує на хавбека у довгостроковій перспективі, тому будь-які спроби манкуніанців розпочати переговори наразі виглядають марними.

Ринкова вартість футболіста, за оцінкою порталу Transfermarkt, становить 75 млн євро. "Червоним дияволам", імовірно, доведеться шукати інші варіанти для підсилення опорної зони.

Раніше повідомлялося, що Ман Юнайтед націлився на хавбека Бенфіки Ріоса.