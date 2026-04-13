Команда легенди НФЛ впевнено обіграла валлійський клуб.

Зіркове протистояння власників у Чемпіоншипі завершилося тріумфом Тома Бреді. Легендарний квотербек НФЛ, який є міноритарним власником Бірмінгема, не впустив можливості підколоти голлівудських акторів Раяна Рейнольдса та Роба Макелгенні після того, як його команда на стадіоні Сент-Ендрюс впевнено здолала їхній Рексем із рахунком 2:0.

Обидва клуби минулого сезону разом піднялися з Першої ліги, проте зараз вирішують кардинально різні завдання у другому за силою дивізіоні Англії. Перемогу господарям принесли влучні удари Карлоса Вісенте та Крістофа Кларера.

Після фінального свистка Том Бреді, який доєднався до керівництва Бірмінгема у серпні 2023 року, опублікував коротке, але промовисте повідомлення у своїх Instagram-stories: "Велика перемога. Завжди веселіше перемагати друзів".

Для команди Філа Паркінсона ця поразка стала серйозною перешкодою в боротьбі за підвищення у класі. Рексем, який здійснив неймовірний стрибок, тричі поспіль піднявшись у дивізіонах, втратив шанс наблизитися до зони плей-оф.

Наразі валлійці відстають на чотири очки від Галла, що посідає сьоме місце (нагадаємо, що перші дві команди виходять до АПЛ автоматично, а клуби з 3-го по 6-те місця грають у плейоф).

Попри тотальне домінування суперника в недільному матчі, головний тренер Рексема Філ Паркінсон запевняє, що команда не опускає руки:

"У нас був важкий тиждень. Але ми ще не в розпачі. Ще не кінець. Люди, мабуть, спишуть нас з рахунків, і ви можете це певною мірою зрозуміти, але в роздягальні ми не списуємо себе, і нам бракує лише однієї перемоги, щоб знову повернутися в гру", — заявив тренер.

Натомість для Бірмінгема, який зараз перебуває на 15-й сходинці турнірної таблиці, цей результат став справжнім ковтком свіжого повітря. Команда здобула першу перемогу за останні п'ять матчів, перервавши прикру серію з трьох поразок поспіль.

Головний тренер Кріс Дейвіс залишився в захваті від гри своїх підопічних і зазначив, що рахунок міг бути значно розгромнішим:

"Мені дуже сподобалося спостерігати за командою сьогодні, я вважаю, що ми були чудові протягом усього матчу. Коли суперник не завдає жодного удару по твоїх воротах, а ти забиваєш два... насправді могло бути й п'ять. Ніколи не буває легко після кількох програних ігор, коли хочеш відігратися, але я думаю, що нам потрібна була саме така велика та важлива перемога", — зауважив фахівець.

Свої наступні матчі в рамках Чемпіоншипу обидві команди зіграють синхронно — у суботу, 18 квітня 2026 року, о 17:00 за київським часом: Бірмінгем Сіті вирушить на виїзний поєдинок проти Галл Сіті на стадіон MKM Stadium, а Рексем на своїй домашній арені Racecourse Ground прийматиме Сток Сіті.