Святі відмовилися від традиційних червоно-білих смуг на користь спеціального ретро-екіпірування, щоб відзначити 50-річчя свого найбільшого тріумфу в історії клубу.

У півфінальному матчі Кубка Англії на легендарному стадіоні Вемблі проти Манчестер Сіті футболісти Саутгемптона вийдуть на поле у незвичній формі. Замість звичних домашніх кольорів команда обрала спеціальний жовтий комплект, який не має прізвищ гравців на спині.

Це рішення є прямою даниною поваги до найвидатнішого моменту в 141-річній історії клубу. Рівно 50 років тому, у 1976 році, Саутгемптон завоював свій єдиний великий трофей, сенсаційно перегравши Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії.

Жовто-синя форма покликана відродити дух тієї легендарної команди та надихнути сучасний склад на нове диво. Цей пам'ятний комплект став справжнім талісманом для клубу в поточному сезоні. Саутгемптон грав у ньому на кожному етапі турніру, вибивши зі змагань таких суперників з Прем'єр-ліги, як Арсенал та Фулгем.

Футбольна асоціація Англії пішла назустріч клубу та надала спеціальний дозвіл на використання цієї історичної форми у півфіналі. Головний тренер команди Тонда Екерт, під керівництвом якого святі видали безпрограшну серію з 20 матчів, вважає, що кубковий імпульс є життєво важливим для команди.

"Ви здобуваєте велику віру, коли бачите, що можете на рівних змагатися з командами Прем'єр-ліги", – зазначив наставник.

Очікується, що на трибунах Вемблі команду підтримають близько 36 тисяч уболівальників. Багато з них будуть одягнені в лімітовану колекцію ретро-футболок, випущених до 50-річного ювілею перемоги, на яких ледь помітно нанесені підписи гравців-героїв 1976 року.

Стартовий свисток матчу Манчестер Сіті — Саутгемптон пролунає сьогодні о 19:15. Переможець цього протистояння повернеться на Вемблі у травні, щоб поборотися за трофей у фіналі проти Челсі або Лідс Юнайтед.