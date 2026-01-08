Німеччина

Ізраїльський воротар продовжить кар’єру в АПЛ до кінця сезону.

Баварія оголосила про орендний перехід голкіпера Даніеля Переца в англійський Саутгемптон до завершення поточного сезону.

25-річний ізраїльський воротар отримує можливість набрати додатковий досвід у Прем’єр-лізі після першої половини сезону, проведеної в оренді в Гамбурзі.

Перець приєднався до Баварії з Маккабі Тель-Авів влітку 2023 року.

За час перебування у Мюнхені він зіграв сім матчів за клуб і став чемпіоном Бундесліги минулого сезону. Також голкіпер закріпився у складі збірної Ізраїлю, провівши за національну команду 10 поєдинків.