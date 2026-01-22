Англія

Англійська асоціація покарала клуби.

Дисциплінарна комісія винесла вердикт щодо скандального завершення грудневого матчу Чемпіоншипу між Саутгемптоном та Ковентрі Сіті. Зустріч, яка закінчилася внічию 1:1, переросла у масову штовханину, головним винуватцем якої назвали наставника гостей — Френка Лемпарда.

Незалежна регуляторна комісія дійшла висновку, що саме поведінка Лемпарда спровокувала хаос у центральному колі стадіону Сент-Меріс. У звіті зазначено, що його дії були неприйнятними та стали каталізатором подальших подій, коли гравці та персонал обох команд почали з'ясовувати стосунки.

Свідчення гравців Саутгемптона розкривають деталі: Лео Скієнца заявив, що Лемпард подавав сигнали та розмахував руками» у бік домашніх трибун, підбурюючи фанатів. Захисник Тейлор Гарвуд-Белліс намагався заспокоїти тренера фразою: "Ти кращий за це", на що Лемпард різко відповів: "Ти молодий хлопець – вияви до мене трохи поваги".

Обидва клуби визнали провину в тому, що не змогли забезпечити належну поведінку своїх гравців та персоналу. Однак суми штрафів відрізняються: Саутгемптон: оштрафовано на £22 500. Ковентрі Сіті: заплатить £30 000.

Більший штраф для команди Лемпарда зумовлений обтяжуючими обставинами: це вже не перший подібний випадок для клубу (раніше були інциденти у грі проти Шеффілд Юнайтед та матчах молодіжних команд). Цікаво, що Ковентрі не надав жодних письмових чи усних пояснень на свій захист.