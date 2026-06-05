Англія

Іспанський фахівець уже знайомиться зі структурою клубу та персоналом у Кобгемі.

Новий головний тренер Челсі Хабі Алонсо цього тижня здійснив перший візит на тренувальну базу клубу в Кобгемі.

Як повідомляє BBC, іспанський спеціаліст прибув разом зі своїм тренерським штабом, щоб ознайомитися з внутрішньою структурою клубу перед офіційним початком роботи 1 липня.

Разом з Алонсо базу відвідали його асистенти Себастьян Паррілья, Альберто Енсінас, Беьян Лабаєн та Ісмаель Каменфорте Лопес. Тренерська команда провела зустрічі з представниками різних департаментів клубу, оцінила наявну організацію роботи та обговорила можливі зміни перед стартом нового сезону.

При цьому джерело наголошує, що візит не був пов’язаний із трансферними питаннями. Попри це, Алонсо регулярно контактує з керівництвом Челсі щодо потенційних підписань і можливих продажів футболістів.

Очікується, що офіційна презентація нового наставника відбудеться найближчими тижнями. Передсезонна підготовка Челсі проходитиме у зміненому форматі через чемпіонат світу, а вже 25 липня команда вирушить у турне Австралією та Азією. Завершиться воно матчем у Малайзії 11 серпня.