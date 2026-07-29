Команда Віталія Пономарьова протрималась чотири тайми та додатковий час на рівні проти статусного суперника, але витягнула програшний квиток у футбольній лотереї.
Гент — ЛНЗ, фото ФК ЛНЗ
31 липня 2026, 00:17
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
*Гент — ЛНЗ 0:0 (4:2 — пен.) (перший матч — 0:0)
Гент: Руф — Нгом (Волкарт, 105+1), Берджесс, ван дер Гейден, Араужу — Лопеш, Бенеш (де Влігер, 46), Делорж (Сонко, 84) — Горе (Сек, 117), Вергара (Сіссе, 70), Дін (Кадрі, 84).
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч (Кітела, 110), Горін, Муравський, Драмбаєв — Якубу, Пастух (Твердохліб, 120+1), Рябов (Таллес, 110) — Ассінор (Кравчук, 106), Девід (Микитишин, 68), Кузик.
Попередження: Берджесс, Руф