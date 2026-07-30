Італія

Ламек Банда вже майже два тижні не контактує з представниками італійської команди, а його місцеперебування залишається невідомим.

Нападник Лечче та збірної Замбії Ламек Банда опинився в центрі незвичної ситуації. Футболіст не з'явився на передсезонний медичний огляд, після чого перестав виходити на зв'язок із керівництвом клубу.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, 25-річний форвард спочатку пояснив свою відсутність проблемами з паспортом. Проте згодом зв'язок із гравцем повністю зник, і вже близько двох тижнів представники Лечче не можуть із ним зв'язатися.

Водночас у клубі не виключають, що з футболістом усе гаразд. За однією з версій, Банда свідомо уникає контактів, оскільки більше не хоче продовжувати кар'єру в Лечче.

Наприкінці минулого сезону італійський клуб автоматично активував пункт про продовження контракту із замбійцем, що передбачав зменшення його заробітної плати. Незадовго до цього нападник отримав вигідну пропозицію від саудівського Аль-Фатеха.