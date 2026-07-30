Ліга конференцій

"Біло-сині" дізналися, хто протистоятиме їм у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

У рамках третього, передостаннього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА-2026/27 київське Динамо зустрінеться з Карабахом.

Колектив Гурбана Гурбанова зазнав невдачі в дуелі з ЦСКА Софія. Після нічиєї з рахунком 0:0 вдома, так само завершився й виїзний матч-відповідь. Додатковий час з'ясувати сильнішого не допоміг, а в серії пенальті успіху досягнути вдалося колективу Христо Янева (5:4).

Перший, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок на польській Арені Люблін відбудеться 6 серпня. Переможець пари в матчі-відповіді на азербайджанському Республіканському стадіоні ім. Т. Бахрамова в Баку визначиться 13 серпня. Раніше шляхи Динамо Київ і Карабаха не перетиналися.

Нагадаємо, на нашому сайті доступний відеоогляд матчу-відповіді ПАОК — Динамо Київ у Лізі Європи.