Англія

22-річний бразилець близький до переходу в лондонський клуб після успішних переговорів щодо контракту.

Бразильський вінгер Манчестер Сіті Савіньйо може змінити клуб уже найближчим часом.

Про це повідомляє Ніколо Скіра. За інформацією журналіста, 22-річний футболіст перебуває за крок від переходу до Тоттенгема.

Зазначається, що трансфер бразильця є одним із пріоритетів нового головного тренера лондонців Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець особисто зацікавлений у підсиленні атакувальної лінії команди саме гравцем Манчестер Сіті.

Сторони вже погодили умови особистого контракту. Якщо угоду буде завершено, Савіньйо підпише договір зі "шпорами" до літа 2031 року.

Минулого сезону бразилець провів 36 матчів на клубному рівні. За цей час він відзначився чотирма забитими м'ячами та трьома результативними передачами.