Англія

На американського півзахисника також претендують Манчестер Юнайтед та Челсі.

Ліверпуль зацікавився півзахисником Борнмута Тайлером Адамсом і готовий поборотися за його підписання в найближче трансферне вікно.

За інформацією джерел, за 25-річним американцем також уважно стежать Манчестер Юнайтед та Челсі. Очікується, що влітку кілька клубів АПЛ можуть розпочати переговори щодо можливого трансферу.

Борнмут, у свою чергу, готовий розглянути пропозиції приблизно у розмірі 30 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить близько 34,8 мільйона євро.

У нинішньому сезоні Адамс провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. Його контракт із клубом діє до літа 2028 року, а трансферна вартість, за оцінками Transfermarkt, становить близько 25 мільйонів євро.