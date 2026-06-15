Англія

Французький спеціаліст П'єр Саж підпише трирічний контракт і приступить до роботи 6 липня.

Крістал Пелас домовився про призначення П’єра Сажа на посаду головного тренера команди.

За інформацією ЗМІ, 47-річний француз підпише контракт терміном на три роки та отримає дозвіл на роботу у Великій Британії. До своїх обов’язків він приступить 6 липня.

Разом із Сажем до тренерського штабу приєднається його помічник Джамал Аліуї. Надалі клуб планує оголосити й інших членів тренерської команди.

Саж очолює Ланс із липня 2025 року та вивів команду на друге місце в Лізі 1. Попри чинний контракт до 2028 року, наставник раніше повідомив керівництву французького клубу про намір змінити місце роботи.

Крістал Пелас залишився без головного тренера після відходу Олівера Гласнера, який вирішив не продовжувати угоду з клубом.

У сезоні-2025/26 лондонці фінішували на 15-й позиції в АПЛ, проте виграли Лігу конференцій і наступного сезону виступатимуть у Лізі Європи.