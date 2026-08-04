Після жорсткої реакції та погроз бойкоту від УЄФА президент ФІФА був змушений відкликати проєкт із залучення приватного капіталу.
Getty Images
04 серпня 2026, 14:50
Керівник відділу глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер публічно підтримав скасування суперечливого плану щодо залучення приватних інвестицій у головні турніри організації. Французький фахівець назвав це рішення абсолютно необхідним і безперечним.
Скандал розгорівся навколо ініціативи президента ФІФА Джанні Інфантіно, який планував створити комерційну дочірню компанію для проведення великих заходів, зокрема чемпіонатів світу. За задумом, зовнішні інвестори мали б змогу купувати частки в цій компанії. Щоб заручитися підтримкою, Інфантіно пропонував усім 211 національним асоціаціям-членам ФІФА по 40 мільйонів доларів.
Однак проєкт зіткнувся з нищівною критикою. Після того, як 55 країн-членів УЄФА пригрозили бойкотувати всі турніри під егідою ФІФА, Інфантіно був змушений відкликати свою пропозицію.
Арсен Венгер, який з 2019 року опікується аналізом даних, молодіжними змаганнями та онлайн-тренуваннями у ФІФА, виступив із категоричною заявою. Хоча раніше колишній тренер Арсеналу підтримував ідею Інфантіно проводити чемпіонат світу кожні два роки, цього разу він дистанціювався від керівництва.
"Я не брав участі в цьому стратегічному плані та вперше дізнався про проєкт із повідомлень у ЗМІ. Рішення про скасування проєкту було абсолютно необхідним і безперечним, оскільки я твердо вірю в незалежну ФІФА, яка служить нашій грі з відданістю, прозорістю та чесністю", — наголосив Арсен.
Варто зазначити, що Венгер є одним із 18 посадовців ФІФА, чиї імена згадуються в офіційному листі від УЄФА з вимогою зберегти документи через можливі судові позови. Скандал вже призвів до кадрових втрат. Карлос Кордейро, старший радник Інфантіно з питань глобальної стратегії, подав у відставку. Він різко засудив ініціативу, назвавши її поганою угодою для футболу» яка могла б закласти його майбутнє.
Напружену атмосферу всередині організації підтвердив і генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрем. Швед, який вважається близьким соратником Інфантіно, надіслав внутрішню службову записку персоналу, де визнав, що минулий тиждень був важким для розуміння та прийняття.
Ми всі опинилися в центрі сум'яття, яке важко осягнути. Але я закликаю вас залишатися зосередженими на тому, що завжди нас об'єднувало: служінні футболу та нашим 211 асоціаціям. Запевняю вас, що ви, як члени адміністрації, будете захищені в цьому політичному контексті. Особисті кризи та невдалі епізоди приходять і йдуть, але інституція залишається", — написав Графстрем.
Наразі офіційні представники ФІФА утримуються від додаткових коментарів щодо ситуації.