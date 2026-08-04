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Після жорсткої реакції та погроз бойкоту від УЄФА президент ФІФА був змушений відкликати проєкт із залучення приватного капіталу.

Керівник відділу глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер публічно підтримав скасування суперечливого плану щодо залучення приватних інвестицій у головні турніри організації. Французький фахівець назвав це рішення абсолютно необхідним і безперечним.

Скандал розгорівся навколо ініціативи президента ФІФА Джанні Інфантіно, який планував створити комерційну дочірню компанію для проведення великих заходів, зокрема чемпіонатів світу. За задумом, зовнішні інвестори мали б змогу купувати частки в цій компанії. Щоб заручитися підтримкою, Інфантіно пропонував усім 211 національним асоціаціям-членам ФІФА по 40 мільйонів доларів.

Однак проєкт зіткнувся з нищівною критикою. Після того, як 55 країн-членів УЄФА пригрозили бойкотувати всі турніри під егідою ФІФА, Інфантіно був змушений відкликати свою пропозицію.

Арсен Венгер, який з 2019 року опікується аналізом даних, молодіжними змаганнями та онлайн-тренуваннями у ФІФА, виступив із категоричною заявою. Хоча раніше колишній тренер Арсеналу підтримував ідею Інфантіно проводити чемпіонат світу кожні два роки, цього разу він дистанціювався від керівництва.

"Я не брав участі в цьому стратегічному плані та вперше дізнався про проєкт із повідомлень у ЗМІ. Рішення про скасування проєкту було абсолютно необхідним і безперечним, оскільки я твердо вірю в незалежну ФІФА, яка служить нашій грі з відданістю, прозорістю та чесністю", — наголосив Арсен.

Варто зазначити, що Венгер є одним із 18 посадовців ФІФА, чиї імена згадуються в офіційному листі від УЄФА з вимогою зберегти документи через можливі судові позови. Скандал вже призвів до кадрових втрат. Карлос Кордейро, старший радник Інфантіно з питань глобальної стратегії, подав у відставку. Він різко засудив ініціативу, назвавши її поганою угодою для футболу» яка могла б закласти його майбутнє.

Напружену атмосферу всередині організації підтвердив і генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрем. Швед, який вважається близьким соратником Інфантіно, надіслав внутрішню службову записку персоналу, де визнав, що минулий тиждень був важким для розуміння та прийняття.

Ми всі опинилися в центрі сум'яття, яке важко осягнути. Але я закликаю вас залишатися зосередженими на тому, що завжди нас об'єднувало: служінні футболу та нашим 211 асоціаціям. Запевняю вас, що ви, як члени адміністрації, будете захищені в цьому політичному контексті. Особисті кризи та невдалі епізоди приходять і йдуть, але інституція залишається", — написав Графстрем.

Наразі офіційні представники ФІФА утримуються від додаткових коментарів щодо ситуації.