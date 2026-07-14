Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

19-річний іспанський вінгер не боїться грізної атаки Ле Бле, сміливо відповідає критикам та мріє відсвяткувати день народження путівкою до фіналу в Нью-Йорку.

Зірка Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль готується до вирішального півфінального протистояння чемпіонату світу проти збірної Франції . Довгоочікуваний матч пройде у вівторок в Арлінгтоні (штат Техас). Для вінгера, якому в понеділок виповнилося 19 років, ця гра має особливе значення.

"Безсумнівно, це найважливіший матч, який я зіграю. Ми всі дуже схвильовані, особливо я. Я впевнений, що це буде особливий день. Я б хотів подарувати собі на день народження перемогу над Францією і мати можливість поїхати до Нью-Йорка, щоб зіграти у фіналі", — зізнався Ямаль.

Збірна Франції вважається беззаперечним фаворитом у боротьбі за титул. На шляху до свого третього поспіль півфіналу чемпіонату світу Ле Бле продемонстрували феноменальну форму: виграли всі шість матчів турніру, забивши 16 голів і пропустивши лише два. Проте іспанців така статистика не лякає.

"Звісно, я не боюся Франції. Ми чемпіони Європи, і ми не боїмося жодної команди. У нас багато талантів. Я не думаю, що їхня атакуюча майстерність має бути для нас недоліком. Це навіть може бути добре. Це точно буде дуже рівна гра", — впевнено заявив Ламін.

Нещодавно відновившись після травми, Ямаль відіграв усі 90 хвилин у переможних матчах проти Португалії та Бельгії. Наразі в його активі один забитий м'яч у шести іграх турніру. Журналістам, які сумніваються в його нинішніх кондиціях, гравець відповів максимально прямо:

"Ви кажете, що я не в найкращій формі, тому вам не варто від мене нічого очікувати. Але я впевнений, що все буде добре. Я не хвилююся за голи, хоча забивати в таких іграх завжди особливо. Я приймаю виклик — ось чому я тут", — підкреслив 19-річний футболіст.

Щодо тиску через очікування вболівальників, вінгер зберігає спокій:

"Я не відчуваю тиску. Я граю так, як вмію; я просто віддаю команді все, що в мене є. Коли ти викладаєшся на повну, ти не відчуваєш жодного тиску", — додав він.

Напередодні півфіналу атмосфера навколо матчу загострилася через неспортивні заяви. Колишній прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой написав у газетній колонці, що у Франції немає жодного французького гравця. Ці слова викликали резонанс, а чинний прем'єр-міністр Педро Санчес назвав їх ксенофобськими.

Ламін Ямаль, батько якого походить з Марокко, а мати — з Екваторіальної Гвінеї, дуже зріло прокоментував цю ситуацію:

"Я думаю, що ми зіграємо дуже важливу гру, і для цього (таких коментарів) немає місця, але якщо футбол і служить якійсь меті, то це об'єднання людей у суспільстві, інтеграція. І якщо є дві команди, які подають такий приклад, то це Франція та Іспанія",- резюмував Ямаль.

Переможець цього протистояння зустрінеться з Аргентиною або Англією у великому фіналі, який пройде 19 липня в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. Раніше стало відомо, що Бартон із Сальвадору розсудить матч 1/2 фіналу ЧС-2026 Франція — Іспанія.