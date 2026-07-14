Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

21-річний лівий захисник збірної Англії з нетерпінням чекає півфінальної дуелі проти Аргентини та зізнається, що використовує силу маніфестації для перемоги на турнірі.

Захисник збірної Англії та Манчестер Сіті Ніко О'Райлі готується до найбільшого виклику у своїй кар'єрі. У півфіналі чемпіонату світу проти збірної Аргентини, який відбудеться в середу, йому доведеться опікати Ліонеля Мессі.

Для молодого гравця, який став основним лівим захисником у команді Томаса Тухеля, це завдання є не лише професійним випробуванням, а й здійсненням давньої мрії. О'Райлі був ще немовлям, коли Мессі дебютував на своєму першому мундіалі у 2006 році.

Тепер 39-річний аргентинець проводить свій шостий чемпіонат світу, відзначившись уже вісьмома забитими м'ячами, що допомогло чинним чемпіонам знову дійти до півфіналу. В інтерв'ю для BBC Radio 5 Live О'Райлі не приховував свого захоплення капітаном суперників:

"Я не можу дочекатися. Це унікальна можливість. Він добігає кінця своєї кар'єри, але особисто для мене він — найкращий гравець, який будь-коли торкався футбольного поля. Тому так, я не можу дочекатися цього виклику", — заявив Ніко.

В ефірі talkSPORT Ніко додав, що розуміє історичний контекст протистояння Англії та Аргентини:

"Я знаю, що тут є певна історія, і я знаю, що вони будуть цим захоплені. Тож ми просто підтримаємо їхню енергію, їхню пристрасть і будемо працювати ще наполегливіше. Великий виклик, велике завдання, але я вірю в себе", — зауважив гравець.

Окрім підготовки на полі, 21-річний хлопець активно використовує ментальні практики, зокрема маніфестацію — техніку зосередження думок на бажаному результаті. О'Райлі мислить масштабно і вже уявляв, як святкує перемогу з Кубком світу в руках.

"Я давав інтерв'ю три роки тому і справді сказав, що хочу потрапити до складу збірної на чемпіонат світу та грати за Манчестер Сіті Мені вдалося здійснити ці дві мрії. Це завжди було десь у моїй свідомості, а тепер я тут і насолоджуюся кожною хвилиною.

Я завжди вірю в майбутнє та мрію про нього. Щовечора. Просто святкування та єдність у роздягальнях, повернення додому. Це було б чудово. У мене просто мислення переможця. Якщо ви в це вірите, мрієте про це і дієте — все можливо. Маніфестація — це для мене важлива річ", — зізнався О'Райлі.

Англія сподівається, що непохитна віра та впевненість їхнього молодого захисника допоможуть команді подолати аргентинський бар'єр та зробити крок назустріч омріяному трофею.

Раніше стало відомо, що американський арбітр розсудить півфінал ЧС-2026 між Англією та Аргентиною.