Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Іспанії очікує відкритого футболу та вірить, що його команда знову зуміє здолати французів.

Півзахисник Іспанії очікує відкритого футболу та вірить, що його команда знову зуміє здолати французів.

Півзахисник збірної Іспанії Алекс Баена поділився очікуваннями від півфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Франції. Хавбек переконаний, що вболівальники побачать видовищне протистояння двох грандів світового футболу.

"Це буде чудовий матч між двома найкращими збірними світу. Ми багато разів грали з ними і майже завжди перемагали; сподіваємося, що зараз все складеться так само. Ми знаємо, що обидві команди гратимуть у атакувальний футбол, і, якщо будуть голи, ми сподіваємось, що їх буде більше на нашу користь".

Баена також запевнив, що в іспанському таборі немає зайвого хвилювання перед одним із найважливіших поєдинків турніру.

"Це просто ще один футбольний матч. Ми повинні зберігати спокій і якнайменше думати про завтрашню гру. Не думаю, що хтось із нас нервує", — сказав Баена.

Переможець цього протистояння зустрінеться з Аргентиною або Англією у великому фіналі, який пройде 19 липня в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. Раніше стало відомо, що Бартон із Сальвадору розсудить матч 1/2 фіналу ЧС-2026 Франція — Іспанія.