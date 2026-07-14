Півзахисник Іспанії очікує відкритого футболу та вірить, що його команда знову зуміє здолати французів.
Алекс Баена, Getty Images
14 липня 2026, 14:20
Півзахисник Іспанії очікує відкритого футболу та вірить, що його команда знову зуміє здолати французів.
Півзахисник збірної Іспанії Алекс Баена поділився очікуваннями від півфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Франції. Хавбек переконаний, що вболівальники побачать видовищне протистояння двох грандів світового футболу.
"Це буде чудовий матч між двома найкращими збірними світу. Ми багато разів грали з ними і майже завжди перемагали; сподіваємося, що зараз все складеться так само. Ми знаємо, що обидві команди гратимуть у атакувальний футбол, і, якщо будуть голи, ми сподіваємось, що їх буде більше на нашу користь".
Баена також запевнив, що в іспанському таборі немає зайвого хвилювання перед одним із найважливіших поєдинків турніру.
"Це просто ще один футбольний матч. Ми повинні зберігати спокій і якнайменше думати про завтрашню гру. Не думаю, що хтось із нас нервує", — сказав Баена.
Переможець цього протистояння зустрінеться з Аргентиною або Англією у великому фіналі, який пройде 19 липня в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. Раніше стало відомо, що Бартон із Сальвадору розсудить матч 1/2 фіналу ЧС-2026 Франція — Іспанія.