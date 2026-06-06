Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про збірну Бельгії для якої цей мундіаль стане вже 15-м в історії.

Команда підходить до турніру з високими амбіціями після впевненого проходження кваліфікації та початку нової ери під керівництвом Руді Гарсія. Покоління, в якому досі важливу роль відіграють Ромелу Лукаку, Кевін Де Брейне та Тібо Куртуа, прагне залишити після себе ще вагоміший слід в історії національної команди.

Водночас турнір у США, Канаді та Мексиці має стати для бельгійців своєрідною реабілітацією за невдалий виступ на Чемпіонаті світу 2022. Тоді одну з найзірковіших збірних світу вважали претендентом на медалі, однак команда несподівано завершила боротьбу вже після групового етапу, ставши одним із головних розчарувань турніру.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ G

БЕЛЬГІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Шлях збірної Бельгії до Чемпіонату світу 2026 виявився тісно пов'язаним із масштабними змінами всередині команди. Після невдалого відрізка під керівництвом Доменіко Тедеско Бельгійська футбольна асоціація у січні 2025 року призначила новим наставником Руді Гарсія. Для досвідченого француза, який раніше працював із Ліллем, Ромою, Ліоном, Марселем та Наполі, це стало першим досвідом роботи на рівні національних збірних.

Початок каденції Гарсії вийшов непростим. Уже в березні бельгійці змушені були боротися за збереження місця в елітному дивізіоні Ліги націй УЄФА. У першому матчі плейоф команда поступилася збірній України з рахунком 1:3, однак у матчі-відповіді змогла переломити ситуацію. Завдяки тактичним змінам тренерського штабу та дублю Ромелу Лукаку бельгійці перемогли 3:0 та зберегли прописку серед найсильніших збірних турніру.

Саме після цього команда почала поступово набирати хід. У кваліфікації до чемпіонату світу Бельгія виступала в групі J та пройшла всю дистанцію без жодної поразки. За вісім матчів "червоні дияволи" здобули п'ять перемог і тричі зіграли внічию, впевнено фінішувавши на першому місці. Команда Гарсії продемонструвала стабільність, покращила реалізацію моментів і не дозволила конкурентам нав'язати боротьбу за пряму путівку на мундіаль.

Остаточно питання виходу на чемпіонат світу бельгійці закрили в останньому турі відбору. У домашньому матчі проти збірної Ліхтенштейну вони здобули переконливу перемогу з рахунком 7:0, гарантувавши собі перше місце в групі та участь у світовій першості.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Найяскравішою сторінкою в історії збірної Бельгії залишається виступ на Чемпіонаті світу 2018, де "червоні дияволи" вперше зуміли піднятися на п'єдестал пошани, завоювавши бронзові медалі. Команда під керівництвом Роберто Мартінеса продемонструвала один із найяскравіших футболів турніру, поєднавши атакувальну міць із характером, який неодноразово допомагав виходити з найскладніших ситуацій.

Одним із символів того успіху став драматичний матч 1/8 фіналу проти Японії. Поступаючись 0:2 на початку другого тайму, бельгійці зуміли перевернути хід зустрічі та вирвати перемогу 3:2 завдяки контратаці на останніх секундах компенсованого часу. Цей камбек і сьогодні вважається одним із найвидовищніших в історії чемпіонатів світу.

Ще більший резонанс викликав чвертьфінальний поєдинок проти Бразилія. Бельгія зуміла переграти одного з головних фаворитів турніру з рахунком 2:1, а одним із героїв зустрічі став Тібо Куртуа, який здійснив низку вирішальних сейвів. Перемога над п'ятиразовими чемпіонами світу відкрила команді шлях до півфіналу.

Зупинити бельгійців змогла лише Франція, яка згодом стала чемпіоном світу. Єдиний гол у матчі приніс французам перемогу 1:0, залишивши Бельгію за крок від історичного фіналу. Втім, команда не дозволила розчаруванню зіпсувати турнір і в матчі за третє місце вдруге на тому мундіалі переграла Англію, здобувши бронзові нагороди.

Досягнення покоління Лукаку, Азара та Де Брейне перевершило попередній рекорд бельгійського футболу, встановлений ще на Чемпіонаті світу з футболу 1986. Тоді команда сенсаційно дійшла до півфіналу, залишивши за бортом турніру збірні СРСР та Іспанії. Лише Дієго Марадона та його Аргентина зупинили бельгійців у боротьбі за фінал, а поразка від Франції в матчі за третє місце залишила команду на четвертій позиції.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: РУДІ ГАРСІЯ

Після призначення на посаду головного тренера збірної Бельгії у січні 2025 року Руді Гарсія отримав непросте завдання — оновити команду після завершення епохи "золотого покоління", не втративши при цьому її конкурентоспроможності. Одним із перших рішень наставника стало повернення до складу Тібо Куртуа, який раніше конфліктував із попереднім тренерським штабом. Крім того, до роботи зі збірною долучився легендарний Еден Азар, який увійшов до тренерського штабу як асистент Гарсії.

Французький фахівець робить ставку на поступове оновлення складу, поєднуючи досвід перевірених виконавців із енергією молодих талантів. Такий підхід має допомогти бельгійцям підійти до Чемпіонат світу з футболу 2026 у максимально збалансованому стані.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ БЕЛЬГІЇ НА ЧС-2026

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал Мадрид), Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед), Майк Пендерс (Страсбур).

Захисники: Тімоті Кастань (Фулгем), Зено Дебаст (Спортінг Лісабон), Максим Де Кейпер (Брайтон), Коні де Вінтер (Мілан), Брендон Мехеле (Брюгге), Томас Меньє (Лілль), Натан Нгой (Лілль), Жоакін Сейс (Брюгге), Артюр Теате (Айнтрахт Франкфурт).

Півзахисники: Кевін де Брюйне (Наполі), Амаду Онана (Астон Вілла), Ніколя Раскін (Рейнджерс), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Ганс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Жирона).

Нападники: Шарль де Кетеларе (Аталанта), Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Матіас Фернандес-Пардо (Лілль), Ромелу Лукаку (Наполі), Доді Лукебакіо (Бенфіка), Дієго Морейра (Страсбур), Алексіс Салемакерс (Мілан), Леандро Троссар (Арсенал).

ЯК ГРАЄ БЕЛЬГІЯ?

У тактичному плані Бельгія переважно використовує схему 4-2-3-1, яка залежно від фази гри може трансформуватися у більш атакувальну формацію 4-2-4. Команда прагне контролювати м'яч, активно використовує короткий і середній пас, а футболісти групи атаки регулярно змінюють позиції, створюючи простір та варіанти для розвитку наступу.

Особливу роль у побудові атак відіграють фланги. Завдяки швидким переведенням м'яча бельгійці намагаються створювати ізольовані ситуації для вінгерів, насамперед для Жеремі Доку, який є одним із найнебезпечніших гравців команди в дуелях один в один. Центральною фігурою в організації гри залишається Кевін Де Брейне, який отримує свободу дій у ролі плеймейкера. Підстраховують його в центрі поля Амаду Онана та Юрі Тілеманс, відповідальні за баланс між атакою та обороною.

Без м'яча команда Гарсії діє більш прагматично. Бельгійці не захоплюються агресивним високим пресингом, натомість концентруються на компактності між лініями та швидкому поверненні позицій. Після перехоплення головним завданням стає максимально швидкий перехід у наступ, використовуючи силу та досвід Ромелу Лукаку або швидкі забігання атакувальних гравців у вільні зони.

ГОЛОВНА ЗІРКА: РОМЕЛУ ЛУКАКУ

Лідером атаки та найнебезпечнішою зброєю збірної Бельгії залишається Ромелу Лукаку. Досвідчений форвард уже давно став справжньою легендою національної команди та її найкращим бомбардиром за всю історію. У 124 матчах за збірну він забив 89 голів, що є абсолютним рекордом для бельгійського футболу. Серед усіх європейських збірних більше м'ячів забивав лише Кріштіану Роналду.

На чемпіонатах світу Лукаку також залишив помітний слід. У 12 матчах мундіалів нападник відзначився п'ятьма голами та ділить звання найкращого бомбардира Бельгії на світових першостях разом із Марком Вільмотсом. Одним із найпам'ятніших моментів його кар'єри став гол у додатковий час матчу 1/8 фіналу ЧС-2014 проти США, який допоміг бельгійцям пробитися до чвертьфіналу. Ще яскравіше Лукаку проявив себе на Чемпіонат світу з футболу 2018, де забив чотири м'ячі та став одним із ключових творців історичної для Бельгії бронзи.

Саме навколо Лукаку сьогодні будується атакувальна гра команди під керівництвом Руді Гарсія. Навесні 2025 року нападник вкотре підтвердив свій статус лідера, коли бельгійці опинилися на межі вильоту з елітного дивізіону Ліги націй після поразки від України з рахунком 1:3. У матчі-відповіді Лукаку оформив дубль і допоміг своїй команді здобути перемогу 3:0, яка дозволила зберегти місце серед найсильніших збірних турніру.

На Чемпіонаті світу з футболу 2026 саме від форми та результативності Лукаку значною мірою залежатимуть амбіції бельгійців. Його фізична міць, досвід і вміння вирішувати долю великих матчів роблять форварда головною загрозою для будь-якого суперника, зокрема у поєдинках проти збірних Єгипту, Ірану та Нової Зеландії.

ЗВ'ЯЗКА КЕВІНА ДЕ БРЮЙНЕ ТА ЖЕРЕМІ ДОКУ

Попри розмови про завершення епохи "золотого покоління", збірна Бельгії підходить до Чемпіонат світу зі знайомими лідерами, які продовжують визначати обличчя команди. Хоча після Чемпіонат Європи 2024 багато хто очікував на масштабну зміну поколінь, кілька ключових фігур залишаються незамінними.

Одним з головних диригентів бельгійської гри залишається Кевін Де Брюйне. Навіть у 34 роки півзахисник продовжує бути мозковим центром команди та одним із найвпливовіших гравців європейського футболу. Під час відбіркового циклу він вкотре довів свою важливість, відзначившись шістьма голами та результативною передачею. Його бачення поля, якість передач і вміння брати відповідальність у вирішальні моменти залишаються ключовими факторами успіху бельгійців.

Не менш важливою постаттю є Тібо Куртуа. Голкіпер мадридського Реалу пропустив майже два роки виступів за збірну через конфлікт із попереднім тренерським штабом, однак після приходу Руді Гарсії повернувся до національної команди. Куртуа вже багато сезонів поспіль входить до числа найкращих воротарів світу, а його досвід і надійність можуть стати вирішальними у матчах плейоф.

Якщо Де Брюйне та Куртуа уособлюють досвід, то Жеремі Доку є символом нового покоління бельгійського футболу. 24-річний вінгер уже має солідний міжнародний досвід і встиг провести понад сорок матчів за національну команду. Його головною зброєю залишається вибухова швидкість та вміння обігрувати суперників один в один. Саме Доку здатний додати атакам Бельгії непередбачуваності та стати одним із головних відкриттів турніру. І що важливо Доку має досвід гри з Де Брюйне за Манчестер Сіті, де вони неодноразово здобували титули для клубу.

РОЗКЛАД МАТЧІВ БЕЛЬГІЇ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП БЕЛЬГІЇ

Жеребкування Чемпіонату світу 2026 можна вважати доволі сприятливим для збірної Бельгії. Суперниками "червоних дияволів" на груповому етапі стали збірні Єгипту, Ірану та Нової Зеландії. На папері бельгійці мають найсильніший склад у квартеті та закономірно вважаються головними претендентами на перше місце.

Втім, легких матчів на світовій першості не буває. Іран та Єгипет традиційно роблять ставку на організовану гру в обороні та дисципліну без м'яча, тому команді Руді Гарсія доведеться шукати способи розкривати компактні захисні побудови суперників. Водночас Нова Зеландія здатна створювати проблеми за рахунок фізичної боротьби та стандартних положень.

Основні виклики для бельгійців розпочнуться вже в матчах на виліт. Якщо на груповому етапі команда є фаворитом практично в кожному поєдинку, то в плейоф рівень конкуренції суттєво зросте. Саме там стане зрозуміло, наскільки ефективно Гарсія зумів оновити команду та підготувати її до протистояння з представниками світової футбольної еліти.

З огляду на нинішній склад і результати останніх місяців, Бельгія має всі підстави розраховувати щонайменше на вихід до 1/8 фіналу, а за сприятливого розвитку подій — і на боротьбу за місце у чвертьфіналі. Водночас повторити досягнення бронзового покоління зразка 2018 року буде значно складніше, адже для цього знадобиться не лише індивідуальна майстерність лідерів, а й стабільність у матчах проти найсильніших збірних турніру.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

1 місце у групі G та чвертьфінал ЧС-2026