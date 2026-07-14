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37-річний швейцарський воротар приєднався до бельгійського клубу у статусі вільного агента.

Брюгге офіційно оголосив про підписання досвідченого голкіпера Янна Зоммера. 37-річний швейцарець перейшов до бельгійського клубу на правах вільного агента після завершення співпраці з міланським Інтером. Контракт воротаря з Брюгге розрахований до літа 2029 року. Про це вже також повідомляв Фабріціо Романо.

Протягом своєї кар’єри Зоммер захищав кольори Базеля, Вадуца, Грассгоппера, Боруссії Менхенгладбах, Баварії та Інтера. У складі міланського клубу він став чемпіоном Італії та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. Також Янн Зоммер є одним із рекордсменів за кількістю матчів у складі збірної Швейцарії та багато років був основним воротарем національної команди.

В минулому сезоні футболіст зіграв 43 матчі за італійську команду.