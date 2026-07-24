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Клуб МЛС також працює над підписанням нападника збірної Швейцарії Бреля Емболо.

Атланта Юнайтед розглядає можливість гучного посилення атаки та розпочала переговори щодо переходу нападника Дарвіна Нуньєса. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, представники клубу вже контактували з оточенням уругвайського форварда, однак переговори перебувають лише на початковій стадії. Паралельно Атланта працює над кількома іншими варіантами, серед яких нападник збірної Швейцарії Брель Емболо.

Для здійснення такого трансферу клубу необхідно звільнити місце в ростері для "designated player". Очікується, що найближчим часом Атланта може розлучитися з найдорожчим придбанням в історії клубу Еммануелем Латте Латом, що дозволить активніше діяти на ринку.

Нуньєс, який зараз виступає за Аль-Хіляль, влітку може залишити Саудівську Аравію. Уругваєць втратив місце в заявці після приходу Каріма Бензема, оскільки клуби Саудівської ліги можуть зареєструвати лише вісім легіонерів.

Минулого сезону 27-річний форвард провів 16 матчів за Аль-Хіляль, у яких забив шість голів і віддав чотири результативні передачі. Раніше Нуньєс виступав за Ліверпуль, до якого перейшов із Бенфіки у 2022 році приблизно за 90 мільйонів доларів. У складі англійського клубу він забив 25 голів і зробив 16 асистів у 95 матчах АПЛ.