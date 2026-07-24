Ліга Європи

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з ПАОКом.

Півзахисник київського Динамо Джастін Лонвейк прокоментував поразку своєї команди у матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа (2:3), в якому він відзначився голом.

"Звісно, приємно відзначитися голом, до того ж важливим для перебігу гри. Ми хотіли відігратися, забити ще один м’яч і щонайменше зіграти внічию. На жаль, не вдалося.

Хочу давати користь команді. Я повернувся та готовий до того, щоб головний тренер використовував мене. Докладаю всіх зусиль, щоб досягти мети.

Про що думав перед виходом на поле? Ми програвали з рахунком 1:3. Тренерський штаб пояснив, на якій позиції я гратиму. Вони знають, на що я здатен. Мені подобається загострювати гру, тому вийшов на поле й показав це.

Ми всією командою старалися забити третій м’яч. Добре, що створили такі моменти, але прикро, що не змогли їх реалізувати. Це лише перший тайм. Нас іще чекає другий у Греції. Ми показали, що є якісною командою. В матчі-відповіді необхідно зіграти ще краще та битися за результат", — наводить слова Лонвейка Football Hub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – ПАОК.