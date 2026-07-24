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Сума угоди перевищить 70 мільйонів євро.

Вінгер Вест Гема Крісенсіо Саммервілл, як і очікувалося, продовжить кар'єру в Аль-Хілялі.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, 24-річний нідерландець уже підписав із саудівським клубом контракт терміном на чотири роки.

За інформацією джерела, трансфер обійшовся Аль-Хілялю у суму, що трохи перевищує 70 мільйонів євро. Медичний огляд футболіст пройшов в Амстердамі ще у вівторок, після чого оформив угоду. Очікується офіційне підтвердження.

Контракт вінгера з Вест Гемом був чинний до літа 2029 року, однак після вильоту лондонського клубу до Чемпіоншипу його відхід вважався практично неминучим. Інтерес до нідерландця також проявляли Рома, Манчестер Юнайтед та Астон Вілла.

Минулого сезону Саммервілль провів 34 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок сім голів і п'ять результативних передач. Також він вдало проявив себе на чемпіонаті світу-2026, де відзначився двома голами та двома асистами у складі збірної Нідерландів.