Англія

Угода з 47-річним французом розрахована на три роки.

Крістал Пелес на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став П'єр Саж.

Угода з 47-річним французом розрахована до літа 2029 року — фахівець розпочне свої обов'язки 6 липня.

На своєму новому місці Саж замінив Олівера Гласнера, який не став продовжувати контракт з "орлами".

Попереднім клубом П'єра був Ланс, який він очолював із літа 2025 року. За цей час він виграв Кубок Франції та взяв срібні медалі у Лізі 1.

За підсумками сезону Крістал Пелес фінішував на 15 місці в АПЛ, але виграв Лігу конференцій і у наступній кампанії зіграє у Лізі Європи.