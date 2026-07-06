Англія

Новий наставник "містян" готовий надати англійцю ще один шанс і розраховує допомогти йому повернути найкращу форму.

Півзахисник Джек Гріліш може не залишити Манчестер Сіті цього літа, попри численні повідомлення про можливий трансфер.

Як повідомляє TeamTalk, новий головний тренер команди Енцо Мареска не має наміру поспішати з рішенням щодо майбутнього англійського футболіста. Італійський фахівець готовий надати Грілішу шанс проявити себе в новому сезоні та допомогти йому повернутися на свій найкращий рівень.

Очікується, що остаточне рішення щодо ролі 29-річного вінгера буде ухвалене вже після початку передсезонної підготовки, коли Мареска особисто оцінить готовність гравця.

За інформацією джерела, наставник вірить, що Гріліш ще здатний бути важливою частиною команди, тому не поспішає погоджуватися на його відхід.