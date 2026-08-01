Іспанія

Контракт із 18-річним футболістом розрахований до 2031 року.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з вінгером Брюгге Джессі Бісівою.

Угода з 18-річним бельгійцем розрахована до літа 2031 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 8,5 мільйонів євро. Також Брюгге отримає 20% від майбутнього продажу гравця.

Минулого сезону Бісіва провів 23 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Горецка запропонував свої послуги Барселоні.