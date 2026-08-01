Німеччина

Але в Мадриді все одно зберігають спокій.

Мадридський Реал цього літа активно прагне підписати івуарійського нападника німецького РБ Лейпциг Яна Діоманде.

Незважаючи на те, що в перегонах за 19-річним виконавцем "галактікос" залишились фактично на самоті, остаточної угоди щодо трансферу й досі не було досягнуто.

Остання пропозиція мадридців складала 130 млн євро, але, як повідомляють ЗМІ, "червоні бики" раптово почали тягнути час.

Це пояснюють тим, що Лейпциг хоче, щоб Діоманде полетів із командою на збори в Австрію в суботу, 1 серпня.

Гравцю повідомили позицію клубу, але він робить усе, щоб уникнути цієї подорожі.

Рішення щодо ситуації очікується в найближчі години, і якщо Яну все ж таки доведеться подорожувати з нинішнім клубом, він хоче уникнути повноцінних тренувань у колективі.

Гравець сподівається, що клуби якнайшвидше розв’яжуть питання переходу.