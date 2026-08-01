Англія

Клуби вже досягли угоди щодо переходу Крістіана Нергора за 7 мільйонів фунтів.

Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо поділився свіжими новинами щодо активності клубів англійської Прем'єр-ліги на трансферному ринку. У центрі уваги опинилися ліверпульський Евертон та лондонський Арсенал, які готують масштабні зміни у складах.

За інформацією джерела, Евертон досяг повної міжклубної домовленості щодо повноцінного трансферу півзахисника Крістіана Нергора. Сума угоди складе 7 мільйонів фунтів стерлінгів. Повідомляється, що гравець залишає Арсенал лише через один сезон перебування в команді.

Перехід знаходиться на фінальній стадії: очікується, що вже цими вихідними клуби обміняються всіма офіційними документами, після чого футболіст пройде традиційний медичний огляд для остаточного завершення процедури підписання.

Нагадаємо, минулого сезону Крістіан зіграв 20 матчів за команду Артети у всіх турнірах, віддав 2 результативні передачі та домоміг Арсеналу стати чемпіоном Англії.

Раніше була іноформація, що Бруно Гімараес стане гравцем Арсенала.