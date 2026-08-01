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Норвезький півзахисник відзначився розкішним голом у ворота Данді Юнайтед.

Тело Осгор потужно розпочав свій шлях до статусу беззаперечного лідера Рейнджерс у цьому сезоні. Саме його індивідуальна майстерність принесла команді нічию 1:1 у виїзному матчі проти Данді Юнайтед на стадіоні Таннадіс. Цей результат приніс Дереку Макіннесу його перше очко на посаді головного тренера клубу в рамках Прем'єр-ліги.

На 56-й хвилині норвежець продемонстрував свій високий клас. Змусивши голкіпера Юнайтед Джека Волтона зробити ефектний сейв миттю раніше, Осгар не залишив йому шансів наступним ударом, відправивши м'яч прямісінько у верхній кут воріт.

У своєму дебютному сезоні за клуб 24-річний гравець відзначився вісьмома забитими м'ячами, проте тоді він виходив у стартовому складі лише в половині матчів. Цього року його цілі значно вищі.

Півзахисник, який народився в Ліверпулі та має досвід виступів за Віган і Лутон (а також відзначився престижним голом у ворота збірної Франції на чемпіонаті світу), навіть скоротив свою літню відпустку після матчів збірної Норвегії. Усе заради того, щоб якнайшвидше приєднатися до клубу та вразити нового менеджера зблизька.

"Я тренувався з дійсно топовими гравцями під час американського турне, і це підвищує твої власні стандарти. Я намагався втілити цей досвід під час передсезонної підготовки, і, здається, мені це вдалося.

Цього року я хочу взяти на себе відповідальність і бути справжнім лідером. Минулого сезону у мене були хороші періоди, але занадто часто я опинявся поза складом і не мав того впливу на гру, якого прагнув" — зазначив Осгор.

Досвід гри на міжнародній арені суттєво додав гравцеві віри у власні сили. Виступи серед найкращих футболістів світу за збірну Норвегії та вдалий виступ на чемпіонаті світу неймовірно підняли мою впевненість.

"Менеджер чудово ставиться до мене з моменту мого приходу. Він хоче, щоб я діяв на полі вільно і брав на себе гру. Це просто чудово, — підкреслив футболіст.

Попри яскравий індивідуальний перформанс Осгора, гра Рейнджерс загалом залишила змішані враження. Команда виглядала розгубленою в першому таймі, а після зрівняного рахунку не змогла дотиснути суперника та розвинути перевагу.

Більше того, наприкінці зустрічі гості ледь не зазнали поразки, коли гравець господарів Джессі Рендалл змарнував стовідсотковий момент. Осгард не приховував свого розчарування командним результатом:

"Забивати — це чудово, але відчуття зовсім не ті, коли ти не можеш відсвяткувати перемогу перед своїми вболівальниками. Це дещо гірко-солодко. Ми не виграємо першу гру сезону вже чотири роки поспіль, і це дуже розчаровує. Ми проявили характер, щоб відігратися, але в нас має бути достатньо класу, щоб вигравати такі матчі", — резюмував Тело.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що захисник Аталанти перебрався до Рейнджерс.