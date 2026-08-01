Мерсисайдці визначили трансферну вартість нідерландського вінгера на тлі інтересу з боку європейських клубів.
Гакпо, gettyimages
01 серпня 2026, 20:40
Ліверпуль встановив цінник у 72 мільйони фунтів (близько 85 мільйонів євро)
на Коді Гакпо
. Про це повідомляє Anfield Watch
.
За інформацією джерела, орієнтиром для оцінки 27-річного нідерландського вінгера
став нещодавній трансфер Ентоні Гордона
до Барселони
.
У Ліверпулі високо оцінюють роль Гакпо в команді та не мають наміру розлучатися з футболістом за суму, нижчу від встановленої.
Гакпо виступає за Ліверпуль із січня 2023 року. За цей час він провів 127 матчів
за мерсисайдський клуб, забивши 32 голи
та віддавши 20 результативних передач
. Також він є одним із ключових гравців збірної Нідерландів
.