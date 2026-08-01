Жуан Педру найближчими днями підпише новий контракт із Челсі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вже досягли усної домовленості щодо нової угоди, яка буде розрахована до червня 2033 року. Разом із продовженням контракту 24-річний бразильський нападник отримає підвищення заробітної плати.

Повідомляється, що керівництво Челсі відхилило звернення трьох топклубів, які цікавилися футболістом, адже вважає Жоау Педру недоторканним для трансферів.

Таким чином, у лондонському клубі підтверджують, що бразилець є важливою частиною довгострокового проєкту команди. В минулому сезоні бразилець забив 20 голів у 47 поєдинках та віддав 5 гольових передач в усіх турнірах. 