Лондонський клуб винагородить бразильського форварда новою довгостроковою угодою та підвищенням зарплати.
Жуан Педро, gettyimages
01 серпня 2026, 20:20
Жуан Педру
найближчими днями підпише новий контракт із Челсі
. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо
.
За інформацією джерела, сторони вже досягли усної домовленості
щодо нової угоди, яка буде розрахована до червня 2033 року
. Разом із продовженням контракту 24-річний бразильський нападник
отримає підвищення заробітної плати
.
Повідомляється, що керівництво Челсі відхилило звернення трьох топклубів
, які цікавилися футболістом, адже вважає Жоау Педру недоторканним
для трансферів.
Таким чином, у лондонському клубі підтверджують, що бразилець є важливою частиною довгострокового проєкту команди. В минулому сезоні бразилець забив 20 голів у 47 поєдинках та віддав 5 гольових передач в усіх турнірах.