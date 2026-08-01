Англія

Челсі цікавиться Скальвіні

Лондонський клуб вивчає можливість підписання захисника Аталанти, на якого також претендує Ньюкасл.

Скальвіні, gettyimages

Челсі зробив запит щодо можливого трансферу Джорджо Скальвіні. Про це повідомляє журналіст Лука Черкіоне.



За інформацією джерела, Аталанта оцінює 22-річного центрального захисника збірної Італії приблизно у 40 мільйонів євро. Окрім Челсі, інтерес до футболіста також проявляє Ньюкасл.



Повідомляється, що новий агент Скальвіні активно працює над пошуком варіантів для продовження кар’єри свого клієнта в англійській Прем’єр-лізі. Скальвіні є вихованцем Аталанти та вже кілька сезонів входить до числа найперспективніших захисників Італії, регулярно виступаючи за клуб. За минулий сезон гравець вийшов на поле 30 разів, відзначився голом 3 рази та віддав 1 результативну передачу.