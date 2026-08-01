Англія
01 серпня 2026, 19:50
Челсі цікавиться Скальвіні
Лондонський клуб вивчає можливість підписання захисника Аталанти, на якого також претендує Ньюкасл.
Скальвіні, gettyimages
01 серпня 2026, 19:50
Челсі зробив запит щодо можливого трансферу Джорджо Скальвіні. Про це повідомляє журналіст Лука Черкіоне.
За інформацією джерела, Аталанта оцінює 22-річного центрального захисника збірної Італії приблизно у 40 мільйонів євро. Окрім Челсі, інтерес до футболіста також проявляє Ньюкасл.
Повідомляється, що новий агент Скальвіні активно працює над пошуком варіантів для продовження кар’єри свого клієнта в англійській Прем’єр-лізі. Скальвіні є вихованцем Аталанти та вже кілька сезонів входить до числа найперспективніших захисників Італії, регулярно виступаючи за клуб. За минулий сезон гравець вийшов на поле 30 разів, відзначився голом 3 рази та віддав 1 результативну передачу.